Skandál s pornem na Nově neskončil

Dvaadvacetiletá Bílková z Kunvaldu, studentka vysoké školy zemědělské, byla další ze tří dívek, která se údajně propůjčila natáčení pornovidea. Dívka však od počátku něco takového rezolutně odmítala.

"Bylo to strašné období," uvedla pro iDNES Veronika. Spousta lidí prý uvěřila tomu, co se o ní psalo. Lidé si na ni na ulici ukazovali, dočkala se posměchu. "Ještě teď nemám pokoj. Před měsícem jsem dostala celý štos novin a časopisů, prý abych nezapomněla a abych si schovala, co se o mě psalo. A nedávno, když jsem byla na svatbě vzdálených příbuzných, co myslíte, že se řešilo? Nevěsta s ženichem? Ne! Rozebírali to podvržené porno."

Veronika má za sebou prohraný soud s televizí Nova, kterou zažalovala za porušení práva na ochranu osobnosti za to, že v souvislosti s pornografií zveřejnila její jméno. "Byla to komedie, zástupci televize se tvářili, jako že mi Nova vlastně jen pomáhala! S rozsudkem samozřejmě nesouhlasím a s právníkem jsme podali odvolání."

Druhý soud s deníkem Blesk byl odročen na srpen. Přelíčení by se kromě redaktorů z novin měli jako svědci zúčastnit i zasvěcení lidé z televize Nova.

Veronika je teď na povinné školní praxi v rostlinné výrobě. Plánuje také prázdniny. "K moři nepojedu, spíš si užiju volna někde v Česku," řekla iDNES.