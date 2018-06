Skamene šokoval kolegy, na kurtu dostal záchvat

Emoce, nad kterými všichni kroutí hlavou, předvádí na tenisovém turnaji celebrit FV Plast Open 2008, který právě probíhá v tureckém letovisku Belek. Jeho sparing partner Felix Slováček hercovy záchvaty nemá šanci zmírnit. Skameneho je prý lepší nechat vyvztekat. "Do pr... já se na to můžu vy... zase jsem to celý pos..." řval Skamene na kurtu po zkaženém míčku. To ovšem nestačilo. Ve finále zahodil raketu a strhnul ze sebe tričko.

Jedním z nejklidnějších a nejlepších hráčů je naopak Zdeněk Merta, který si do dvojice vylosoval Karla Štědrého. V Turecku se kromě hraní tenisu věnuje své šestileté dceři Esther. Především se ji snaží přesvědčit, aby konečně sundala nafukovací rukávky a naučila se plavat bez nich. Zatím má jeho dcera svoji hlavu.