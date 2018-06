Situace za výlohou se uklidnila

Tam získala nejvíce záporných hlasů sedmadvacetiletá Věra Nejezchlebová z Uherského Hradiště. V soutěži tak zůstává sedm kluků a dvě dívky.



Soutěž Jeden musí z kola ven je založena na principu, že každý den musí uzavřený kolektiv opustit jeden člen. Nejdříve o tom rozhodují soutěžící sami, pokud je stejný počet hlasů, rozhoduje o vyřazení bodování na internetu.



Ten kdo v místnosti vydrží nejdéle získá hotovost a ceny v hodnotě čtvrt milionu korun.

Věra Nejezchlebová, dlouhovlasá hnědovláska, šla do soutěže s tím, že to pro ni bude neocenitelný zážitek. "Já jsem čekala, že vypadnu. Jsem ráda i ne. Je tam konečně jednota a já doufám, že to konečně vydrží až do konce. Na druhou stranu nejsem ráda, protože už nevím, co se tam bude dít."



V rozhovoru pro Radio Kiss Publikum, které je pořadatel akce, podotkla, že nedokáže odhadnout, zda dnešní jednota vydrží. "Těžko říct, jestli se to opět nerozdělí, chtěla bych, aby byli jednotní. Chci, aby to vyhrál ten, kdo to nejvíc potřebuje."





Věře Nejzchlebové, která chtěla výhru použít na horský výlet nejvíce vadilo skupinkování. "Proto si myslím, že se těžko celá parta ještě někdy sejde. I když jsou tam lidé, kteří s i docela rozumí a možná spolu někam zajdou," dodala Věra Nejezchlebová.

Jeden ze soutěžících o čtvrt milionu drží hladovku

Náhlou změnu životního rytmu využil k očistné kúře sedmadvacetiletý Ladislav Řihák z Roštění u Holešova, který od chvíle, co vstoupil do prosklenné místnosti v supermarketu ve Zlíně, drží hladovku.



Podle všech dostupných informací jde o jeho dobrovolné rozhodnutí, jehož účelem není dosažení změny pravidel soutěže nebo zdeptání protihráčů ukázkou olbřímí vůle a odolnosti.

"Skutečně to s naším zápolením nemá nic společného," zříká se odpovědnosti za zdraví soutěžícího ředitel Radia Kiss Publikum Zdeněk Jurásek. Ten tvrdí, že Řihák si od pátku od pěti hodin odpoledne nedal do úst ani jediné sousto.

"Pije pouze Vincentku a Mlýnský pramen," pokračuje hlavní organizátor akce. Jeho slova však částečně vyvrací Věra Flašarová, jež byla vyřazena v pondělí. Ta sice nepopírá, že asketický mladík odmítá snídaně, obědy i večeře, ale současně podotýká, že si občas vezme třeba pomeranč.

"Říkala jsem mu, že to není zdravé a ať hladovku raději nedrží, protože potom přibere mnohem víc, než kolik shodí," vzpomíná si padesátiletá Věra Flašarová.

Řiháka lze od ostatních soutěžících rozeznat velmi snadno, i když mají všichni červená trička.

Jestliže totiž ostatní nešetří pohyby a přihlížejícím zástupům předvádějí nejrůznější variace břišních tanců, mladík držící půst jen klidně stojí a ruce má upažené nebo složené na prsou.

Není však jediný, kdo zakouší pocit odříkání. Možná, že ještě hůře na tom jsou kuřáci, kteří musí po dobu pobytu v uzavřeném prostoru na svoje narkotikum zapomenout.

Jurásek si je jist, že nikdo v noci tajně na záchodě nekouří. "Na stropě jsou umístěna čidla, která by potom začala svítit," říká. "Jedinými drogami, které mají soutěžící povoleny, jsou káva a čaj," uzavírá s úsměvem.