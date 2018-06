Sisa Sklovská bude zase čarovat

"Přeji si jen zdraví a pak, abych to, co jsem si v duchu vykouzlila, se mi opravdu splnilo. Letos mi všechno, co jsem si chtěla vyčarovat, vyšlo," řekla Sisa Sklovská.

"Přičarovala jsem si Magický večer na Žofíně. Byl to krásný předvánoční koncert a pro mne velký zážitek, protože na něm kouzlil náš český Copperfield Pavel Kožíšek. A k tomu jsem měla příležitost vystupovat s vynikajícím světovým tenorem Peterem Dvorským," prozradila zpěvačka, která opět začíná čarovat.

"Pro ten nadcházející rok by to mělo být něco ještě většího a opět magického, a pak nový velký muzikál. Dokonce už mám nabídku, ale nesmím ji prozradit, protože už mám zkušenost, že kdybych to řekla nahlas, tak by se to nevyplnilo," usmála se Sisa Sklovská.