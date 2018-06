Mezi plody, které rostou v lese nebo na stráních, má šípek jednu jasnou výhodu: ani malé dítě si ho nemůže splést se žádnou z mnoha jedovatých bobulí. Kromě toho obsahují plody růže šípkové spoustu vitaminu C, karotenoidy a mají i mírný povzbuzující účinek. Při pravidelném užívání pak šípky dokážou snížit hladinu cholesterolu v krvi. Pro dlouhodobé pití se hodí spíš šípkový čaj, ale labužníci možná ocení šípkovou zavařeninu. Očištěné zralé šípky zbavené stopek, zbytků okvětí a jadérek se v kastrolu mírně podlijí vodou a rozvaří. Ještě horké se protlačí sítem a znovu se vaří, až zhoustnou. Pak se přisype cukr - půl kilogramu na kilo šípků - , ještě jednou se svaří a marmeláda se nalije rovnou do sklenic. Hodí se na cukroví, na chleba - a třeba i do čaje.