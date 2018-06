Šíp: Synovo první slovo bylo táta

Vneděli se uskuteční rodinná oslava, v pondělí za Honzíkem v doprovodu jejich maminek přijedou na malou dětskou párty jeho vesměs stejně staří kamarádi. Z dětí slavnějších rodičů nebude chybět syn Bolka Polívky nebo dcera zpívajícího bubeníka Víti Vávry.

„Pronajali jsme si dětskou hernu v jedné soukromé dětské školičce, kde jsou různé hrací koutky pro děti. Snad si to tam užijí,“ vypráví partnerka Karla Šípa, bývalá baletka Iva Havránková, jež by měla mimo jiné poprvé po porodu vystupovat v silvestrovském programu Kabaretu U Fleků. „Už jednou mi holky volaly, ať si s nima zase zatancuju, ale nakonec to nedopadlo. Doufám, že tentokrát to vyjde. Do půlnoci bych měla být doma, takže si stihnu s rodinou ťuknout a popřát do Nového roku,“ říká.

Syn dělá pokroky

Svého partnera Havránková doprovodila v úterý večer do Divadla U Hasičů na oslavy třicátých narozenin fotbalového klubu Amfora. Šíp při té příležitosti dostal diamantový míč za více než pětadvacetileté působení v tomto klubu.

Rafinované šaty Havránkové prozrazovaly, že s postavou si po porodu už poradila. „Nic pro to nedělám. Jím všechno a s chutí si dám třeba pivo. Je to opravdu jen tím běháním kolem kluka, se kterým chodím taky plavat, a sama si občas zajdu na kalanetiku,“ říká. S pýchou v hlase prozrazuje, že synovo první slovo bylo táta. Pak teprve přišla na řadu máma. I jinak prý dělá jejich syn velké pokroky. Sice ještě sám nechodí, ale zkouší to alespoň podél nábytku a sedačky.

Nova s Paškálem počítá

Karel Šíp stihne ještě před oslavami natočit do silvestrovského programu, který se bude vysílat 31. prosince na Nově, kombinovaný archivní pořad, ve kterém bude komentovat silvestrovské scénky, na nichž kdysi spolupracoval s Jiřinou Bohdalovou.

Na začátku prosince ho čeká výlet na farmu do Olšan u Brna k Bolkovi Polívkovi, kde se budou točit silvestrovské Bolkoviny, a pak už dlouho očekávaná premiéra operety Ferdinand o Ferdinandovi d'Este, kterou napsal se skladatelem a muzikantem Zdeňkem Mertou.

Velkou radost má i z toho, že jeho pořad Paškál bude s největší pravděpodobností pokračovat v televizi Nova i v příštím roce. „Zatím to nemám na papíře, smlouva se připravuje, ale bylo mi jasně řečeno, že se s Paškálem počítá i po Novém roce,“ říká Karel Šíp.

A jestli ho v příštím roce čekají závažné změny v osobním životě, jako třeba svatba? „To nehrozí. Jsem čerstvě rozvedený a rozváděl jsem se dost dlouho a vlekle. Institutu zvaného manželství mám tedy celkem dost a vůbec o něčem takovém nepřemýšlím.“