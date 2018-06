Šinkorová: Z divadla neodcházím!

"Jsem v šoku z toho, co dnes napsal deník Aha, protože nic z toho není pravda. Žádnou výpověď jsem Divadlu Fidlovačka nedala, nikdy jsem o tom neuvažovala a s nikým jsem ani v tomto smyslu nemluvila," říká rozzlobená herečka. "Jako důkaz všechny srdečně zvu na zítřejší odpolední představení hry Hledá se muž, zn. bohatý," vzkazuje svým příznivcům i divadelním fandům.

Jen tak bez odezvy článek v bulváru nenechá. "Považuju to za útok na mou osobu a na mou profesionální dráhu, taktéž za útok na divadlo a budu to řešit soudní cestou," dodává herečka, která řeší také informace kolem svého odstoupení ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě. "To je složitý případ, zatím se k tomu nechci vyjadřovat. Dočkáte se ale brzy," dodává.

Podle dnešních zpráv Šinkorová údajně zavolala do divadla a oznámila vedení, že nepřijde. "Celou záležitost zakončila slovy - nevolejte mi," řekl prý deníku Aha nejmenovaný zdroj z divadla.