Šinkorová přivítá Nový rok sama

"Věřím, že to vyjde, a že vstoupím do Nového roku ve slunečném vlahém dni. Co ale vím určitě, že sama. Jsem totiž Kozoroh - samotář. Čtyři roky jsem neměla dovolenou a už si potřebuji odpočinout někde daleko, kde si mohu vypnout telefon, být sama v tichu a vyčistit si hlavu a mysl," řekla Daniela Šinkorová.

A pokud by potřebovala mít někoho kolem sebe, tak si podle svých slov určitě nějaké kamarády najde. "A kdybych náhodou na poslední chvíli zájezd nedostala, tak mám nabídku vystupovat na Silvestra v jednom hotelu ve Špindlerově mlýně. A to bych pak místo plavání lyžovala. A zase sama," podotkla dvaatřicetiletá zpěvačka, která své práci podřídila celý svůj soukromý život, a tak si přeje už jen zdraví.

"Rozhodně si přeji do Nového roku pro sebe a pro své přátele zdraví. Jsem tak pracovně vytížená, že už jsem měla problémy s hlasivkami a občas i teplotu, takže zdraví je teď pro mě tím nejdůležitějším. To ostatní už pak přijde samo," dodala Šinkorová.