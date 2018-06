Šinkorová je po operaci zpět na jevišti

"Vyoperovali mi meniskus. A pan doktor byl tak hodný, že mi ho dal, a mám ho schovaný doma v pěkné nádobce," řekla herečka a zpěvačka, která byla po operaci týden na rehabilitaci v Egyptě.

"Teď už můžu hrát třeba v Kabaretu, v Chicagu a v Pokrevních bratrech, ale v Kočkách zatím vystupovat nemohu. To až tak nejdříve za dva týdny. Nedokáži zatím být tři hodiny na kolenou. Ona extravagantní kočička Demetera má krásné songy, ale je pohybově moc náročná. Dokonce jsem zažila, že děti při představení na mne volaly čiči a chtěly si mě pohladit. Ale já si zatím nemohu kleknout," uvedla Šinkorová.

Zpěvačka získala v roce 2003 Cenu Thálie za hlavní ženskou roli v brněnském původním muzikálu Kristián, letos je na stejné ocenění nominována za postavu Sally v muzikálu Kabaret v inscenaci plzeňského Divadla Josefa Kajetána Tyla.

"Je to velmi náročná role, protože Sally zažije vrcholy i pády, a já jsem po představení vždycky úplně mrtvá. Vůbec uplynulý rok byl pro mě těžký a přímo nadupaný prací. A tak jsem ráda, že mě opět nominovali. Když získáte tu cenu jednou, tak to může být třeba štěstí, shoda okolností nebo životní výkon, který už nezopakujete. Tentokrát to beru jako potvrzení toho, že se porota nespletla," podotkla Daniela Šinkorová.