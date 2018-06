Šinkorová chce zpět na scénu, pomoci jí může role o sexu na internetu

Z radarů médií se Daniela Šinkorová vytratila před dvěma lety poté, co opustila seriál Ordinace v růžové zahradě, který její popularitu vyhnal do závratných výšek, ve stejném rozsahu ji ale připravil o soukromí. S odstupem času je ráda, že uměla včas odejít.

"Ta pauza mi prospěla, řekla bych, že jsem se ozdravila, abych se mohla zase vrátit s pocitem, že stojím pevnýma nohama na zemi. Ozdravila jsem si i názory na celý showbyznys," řekla iDNES.cz Šinkorová, jež je jednou ze známých tváří, které by rády našly uplatnění v připravovaném muzikálu Slávka Boury Naháči.

Daniela Šinkorová a autor muzikálu Naháči Slávek Boura

Projekt propojí klasické kamenné divadlo s interaktivním multimediálním prostředím, které netradičně zmapuje moderní svět internetu a sociálních sítí.

V případě Daniely Šinkorové přicházejí v úvahu dvě postavy, buď role naivní Marušky, která se cítí být starší a vyspělejší, než ve skutečnosti je, či role Bereniky, šarmantní a okouzlující ženy, která tají pověst lehké ženy.

"V hraní nemám problém s ničím. Budu se snažit zahrát, co bude potřeba, to samé platí i o kostýmech. Když to bude latex, ve kterém mi to bude slušet, nemám problém se do něj obléci," dodala herečka.

Pokud v castingu uspěje, na chvíli bude muset zpomalit i v budování svého nového domku, který se rodí za Prahou.

"Se stavbou svého prvního domu v životě už finišujeme, takže je to už hodně příjemné. Můžu se na práci soustředit víc, dělá mi radost, že začaly chodit pracovní nabídky nejen do divadla, ale i na seriál, těším se, že to bude něco jiného než moderace nebo zpívání na různých společenských akcích," doplnila Daniela Šinkorová.

O roli v muzikálu kromě ní usilují i Zbyněk Drda, Tereza Vágnerová, Magda Malá či Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy.