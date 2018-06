Sinéad O’Connor chce vstoupit do politické strany Sinn Féin

Zpěvačka, která nedávno vydala album I’m Not Bossy, I’m the Boss (Nejsem panovačná, jsem šéfka), také podle agentury AP chce, aby současní předáci strany předali funkce mladším členům, kteří nemají vazby na teroristickou organizaci IRA. Tuto organizaci, která usiluje o osvobození Severního Irska z područí britské nadvlády a o sjednocení Irska, přitom v minulosti sama obhajovala.

Mluvčí Sinn Féin bez dalších podrobností prohlásil, že strana vítá její přihlášku a těší se na spolupráci s ní.

Veřejné projevy hudebnice se zapamatovatelným velmi krátkým účesem jsou vnímány velmi kontroverzně a s rozpaky. Kromě toho, že veřejně obhajovala organizaci IRA, také velmi angažovaně vystupovala proti římskokatolické církvi, což vyvrcholilo veřejným roztržením fotografie papeže Jana Pavla II. Protestovala tím zejména proti pohlavnímu zneužívání dětí představiteli církve a zakrývání této skutečnosti jejími vyššími představiteli.

Irská zpěvačka má za sebou dlouhou hudební kariéru, první sólové album The Lion and the Cobra natáčela ve svých jedenadvaceti letech. Světovou slávu jí však přinesla až druhá deska s názvem I Do Not Want What I Haven’t Got (1990) s hitem Nothing Compares 2 U (Nic se ti nevyrovná).

Pozornost vždy poutala i nejrůznějšími skandály a divokým osobním životem. Například v prosinci 2011 zrušila své již čtvrté manželství s terapeutem Barry Herridgem jen 16 dnů po jejich svatbě.