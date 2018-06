Sinéad O´Connor se šestnáct dnů po svatbě rozešla s manželem

Sinéad O´Connor a Barry Herridge se vzali 8. prosince v Las Vegas. Ve společné domácnosti začali žít až týden před Štědrým dnem a právě na Vánoce se rozešli.

Zpěvačka to sdělila jen svým blízkým, ale zpráva o rozchodu se dostala na veřejnost, takže se rozhodla vysvětlit vše sama na svých stránkách.

"Od chvíle, kdy jsme se s manželem před nedávnem dali dohromady, byl na něj vyvíjen silný tlak od lidí v jeho okolí, aby se se mnou nezaplétal. Byli to lidé, kteří mě nikdy neviděli, ale utvořili si na mě názor podle toho, co četli v médiích," napsala Sinéad O´Connor.

Přiznává, že svého manžela zklamala i sama tím, jak se chovala během svatební noci. "Vzala jsem nás na divokou jízdu a sháněla nějakou trávu, protože jsem nepila. Mého manžela tato zkušenost zasáhla a ranil ho i postoj jeho blízkých k našemu manželství," svěřila zpěvačka.

Sinead O´Connor a Barry Herridge

"Došlo mi, že pokud by se mnou zůstal, ztratil by příliš mnoho a ublížilo by mu to v jeho kariéře i jiných věcech. Viděla jsem, jak opouští svůj život kvůli tomu, jak jeho blízcí reagují. A já si nemohu vzít ničí život. Žena chce pro svého manžela štěstí. Takže pokud někoho milujete, dejte mu volnost," dodala Sinéad O´Connor s tím, že svého muže stále miluje a je jí líto, že není normální manželka.

"I když je to těžké přiznat, jsem přesvědčená, že jsme udělali chybu, když jsme tak pospíchali do manželství," napsala zpěvačka.

Její muž byl podle ní nešťastný, ale příliš hodný na to, aby sám vztah ukončil, tak to udělala za něj. Rozešli se prý v dobrém a zůstali přáteli. Zpěvačka také požádala média, aby respektovala soukromí jejího manžela.

S Herridgem řekla zpěvačka své ano už počtvrté. S bývalými partnery má čtyři děti. Jejím prvním manželem byl hudební producent John Reynolds, kterého si vzala v roce 1989. V roce 2001 se provdala za novináře Nicholase Sommerlada. Se svým třetím manželem Stevem Cooneym se zpěvačka po roce rozešla letos v březnu.