Sinéad O’Connor se nechala hospitalizovat na psychiatrickém oddělení

Zpěvačka napsala fanouškům, ať se neobávají o její život, pokud o ní teď několik týdnů neuslyší, neboť bude v péči lékařů. Během pobytu v nemocnici nebude dostupná ani na internetu a nebude o sobě podávat zprávy.

"Hodlám být teď mimo dosah radaru na několik týdnů. Ale vrátím se. Neobávejte se. Jdu do nemocnice. Léčit se s depresemi. Necítím se teď dobře. Ale dají mě brzy dohromady… Takže se vrátím… A budu se smát. Zřejmě to bude na dva týdny," napsala Sinéad O’Connor.

Později irská zpěvačka, jež se podle svých slov jen v tomto roce pokusila o sebevraždu už dvakrát, ujistila fanoušky, že se o ni nemají bát.

"Nechci, aby se kdokoli obával. Mohl by se obávat jen tehdy, kdyby depresivní osoba nešla do nemocnice. Vše bude v pořádku. Potřebuju jen chvíli času," dodala irská hvězda, která se minulý týden opět rozešla s manželem Barrym Herridgem.

Viní z toho především irská média. "Jeho spojení se mnou se stalo pro jeho život něčím špatným. A pomalu od chvíle, kdy jsme se vzali, jsem začala být nemocná, což bylo výsledkem toho, co mému manželovi udělali, nedokázala jsem to snést. A začala jsem mít deprese. Chování určitého listu vyústilo ve vážné ublížení mému manželovi a mně osobně a následně učinilo naše manželství neudržitelným, takže je teď po něm, doufám, že nechají média toho ubohého muže na pokoji, aby se mohl vrátit ke svému životu," vzkázala na svém webu.

Sinéad O’Connor s manželem

Irská média dále viní i za zničení svého sexuálního života a tvrdí, že si teď vystačí sama i po této stránce.

"Budu sama sebou. A pokud to někomu vadí, ať se jde léčit. Protože jsem skvělá. Přesně taková jsem. Jako by to řekla Bridget Jonesová. A já mám nadále být sama sebou. Pokud to znamená, že určitá irská média se pokusí zničit můj romantický život… Mám deset prstů a bezpočet pomůcek. No ty pomůcky nemám. Ale nějaké teď potřebuju, možná byste mi mohli nějaké poslat!" dodala.