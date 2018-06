Sinéad O’Connor svůj největší hit už nezazpívá. Lhala bych, říká

O’Connor se rozhodla, že po 25 letech svoji nejznámější píseň nebude zpívat, protože se už nedokáže vcítit do jejího textu. Zpěvačka o rozhodnutí informovala na svém facebookovém účtu.

Nedokáže prý dál zpívat píseň, k níž ztratila citové pouto. Kdyby hit z roku 1990, původně od Prince, nadále zpívala, bylo by to od ní vylhané.



„Po 25 letech, co jsem ji zpívala, se vyčerpaly všechny emoce, které jsem do ní vkládala. Oznamuji vám to, protože nechci, aby publikum přišlo na vystoupení a bylo zklamáno, že tuto píseň neuslyší,“ napsala.

Zpěvačka má za sebou dlouhou hudební kariéru, první sólové album The Lion and the Cobra natáčela ve svých 21 letech. Světovou slávu jí však přinesla až druhá deska s názvem I Do Not Want What I Haven’t Got (1990) s hitem Nothing Compares 2 U (Nic se ti nevyrovná).



O’Connor vždy poutala pozornost i nejrůznějšími skandály a divokým osobním životem. Veřejně obhajovala teroristickou organizaci IRA, velmi angažovaně vystupuje proti římskokatolické církvi, což vyvrcholilo veřejným roztržením fotografie papeže Jana Pavla II. a v únoru 2013 zase blahopřála papežovi Benediktu XVI. k rezignaci. V prosinci 2011 pak zrušila své již čtvrté manželství s terapeutem Barry Herridgem pouhých 16 dnů po svatbě (více zde).