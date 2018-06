Zpěvačku Sinéad O'Connor hledala policie, napsala sebevražedný vzkaz

Sinéad O’Connor, která trpí léta bipolární poruchou, napsala na svůj profil na Facebooku, že je toho na jednu ženu už příliš, týdny prý pláče a poslední dvě noci ji úplně zničily.

„Předávkovala jsem se. Není jiný způsob, jak získat respekt. Nejsem doma, jsem v hotelu někde v Irsku pod cizím jménem. Kdybych to nenapsala sem, moje děti a rodina by se o tom vůbec nedozvěděly. Mohla bych tu ležet mrtvá několik týdnů a nikdo by o tom nevěděl. Jsem příšerná matka i osoba, takže jsem zůstala sama,“ napsala matka čtyř dětí, která v srpnu podstoupila hysterektomii (chirurgické odstranění dělohy - pozn.red.).

S depresivními vzkazy na Facebooku začala už den předtím. „Potřebuji nový domov, novou práci, nový život. S muzikou jsem skončila. Muzika tohle způsobila. Učinila mě neviditelnou, zabila moji duši. Nikdy se nevrátím k muzice. Ztratila jsem všechno, svou práci, svůj domov, své syny, svou dělohu, své nejstarší děti, svou identitu. Nemohu už s těmito lidmi zasednout k vánočnímu stolu,“ napsala zpěvačka.

Po vzkazu s předávkováním jí psali fanoušci slova podpory a někteří z nich zburcovali zřejmě i policii, protože ta potvrdila, že po zpěvačce pátrala. Nalezla ji v hotelovém pokoji živou a předala zdravotníkům.

Sinead O’Connor se zřejmě nepředávkovala, jak psala. Její zdravotní stav je dle deníku Daily Mail dobrý a v lékařské péči byla kvůli špatnému psychickému stavu.