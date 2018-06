Sinéad O'Connor hledá milence přes inzerát a má ráda chlupaté muže

Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka Sinéad O'Connor by ráda našla novou lásku. Do novin napsala sloupek, kde dosti podrobně popsala, co by od nového milence očekávala. Přiznala, že nemá ráda muže, který o sebe moc pečují, všude se holí a také používají vlasový gel. Radši má prý chlupaté muže.