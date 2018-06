Sinéad O’Connor gratulovala papeži k rezignaci

"Moc ráda bych gratulovala papeži Benediktovi k jeho moudrému rozhodnutí jít do důchodu předtím, než na veřejnost prosákne to nejhorší, co by mohlo. Velmi si cením narážek na to v jeho odstupující řeči a chci ho ujistit, že Nejvyšší odpouští těm, kdo věrně přiznají, že chybovali," prohlásila zpěvačka na svém webu.

O'Connor jako Irka byla vychovávána v přísné katolické morálce a dodnes je pevně věřící ženou. Jako zralá žena prý však vnímá, že církev v posledních letech hluboce upadla a často ji za to kritizuje.

"Církev získala hrozně špatnou pověst lžemi a rouhačstvím proti Duchu svatému. Benediktovým největším úspěchem je právě jeho odstoupení. Církev má teď šanci se transformovat a skutečně naplnit poselství Ducha svatého," dodala irská zpěvačka.