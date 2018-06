Sinéad O´Connor čeká třetí dítě

Už letos na jaře oznámila Sinéad svůj úmysl navždy skončit s showbyznysem. Uvedla, že má talent nejen k hudbě, a proto si chce osvojit nové profese.

"Končím s hudbou a chci se stát učitelkou náboženství na základní škole. Bude to trvat nějaký čas a navíc se musím věnovat také svým dětem, ale myslím, že tak za deset let bych mohla být připravena a začít učit," řekla tehdy dublinskému listu Evening Herald Sinead.

O´Connor je členkou náboženské skupiny Death Midwifes. "Snažíme se umírajícím lidem pomoci, aby se smrti nebáli a umírali důstojně a klidně.Tato oblast pastorální péče mě velmi zajímá," konstatovala.

Zároveň odmítla fámy o syndromu únavy, který ji měl v posledních letech pronásledovat. Jisté však je, že odvolala své evropské turné se skupinou Massive Attack.

Kontroverzní zpěvačka, kterou kromě zpívání proslavila i vyholená hlava a roztrhaná fotografie papeže Jana Pavla II. v americké televizi, dobyla svět hitem 'Nothing Compares 2 U'. Jejím zatím posledním projektem je dokumentární DVD "Goodnight, Thank You, You've Been a Lovely Audience".