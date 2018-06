Šimůnek učil líbat kolemjdoucí, pomáhala mu Mátlová

"Musím říct, že jsem už několik filmových polibků rozdal a vzpomínám si na jednu anglickou herečku, se kterou jsem se nechtěl líbat a ona se mnou také ne. Ale nakonec se to úplně obrátilo a byl to jeden z mých nejpříjemnějších filmových polibků," zavzpomínal Šimůnek, který šel na kolonádě na dračku.

Každá žena chtěla, aby ji představitel pohádkových princů vzal do své mužné náruče a přitiskl k sobě. "Tolik ženských za jeden den jsem v náruči ještě neměl," tvrdil po skončení kurzu. Svého vysněného polibku se ale herec a moderátor v jedné osobě nedočkal. Přesto prozradil, koho slavného by chtěl políbit on sám. "Určitě Angelinu Jolie. Ale jenom na tvář," přiznal herec.

Modelka a zpěvačka Kateřina Mátlová si už svůj hvězdný polibek prožila a dodnes na něj podle svých slov nemůže zapomenout. "Na tvář mě políbil Stevie Wonder. Poprvé jsem zažila pocit, kdy jsem si nechtěla umýt obličej," říká s úsměvem Katka. "A tady Májový polibek od Mirka taky není vůbec špatný," laškovali spolu oba instruktoři ze Školy filmových polibků. Mátlová se do role instruktorky vžila, že nakonec líbala nejen kolemjdoucí, ale i stromy lásky.

Na návštěvníky festivalu, kteří zatoužili umět líbat jako filmová star, však čekal ještě jeden bonus. Nejen, že měli jedinečnou možnost políbit skutečné české celebrity, ale ti šikovnější, kteří předvedli ten nejkrásnější filmový polibek, vyhráli díky Škole filmových polibků víkend plný péče a příjemných zážitků v luxusním hotelu v blízkosti zámku Hluboká nad Vltavou.