Šimůnek si z blondýnek nevybral, favoritku má jinde

"Žádná mi do oka nepadla, protože já mám svoji favoritku někde úplně jinde. Ale zatím spolu nejsme," přiznal Šimůnek. Přesto si ale spolupráci s padesáti krásnými blondýnkami vychvaluje. "Holky jsou moc příjemné a sympatické, špičkujeme se navzájem a snažíme se vytvořit napětí, které je pro pořad důležité," prozradil Mirek. - více o pořadu a videoukázky najdete zde

Herec se sice účastnil konkurzu, na kterém se vybíralo padesát nejlepších dívek, do rozhodování však nezasahoval. Nejvíc ho překvapil zájem. "Přišlo strašně moc dívek, až jsem byl vyděšený. Vybíralo se podle toho, jak jsou dívky pohotové, jak umějí reagovat, jak se tváří, jak jsou hbité."

V zábavním pořadu Nepodceňuj blondýnky může soutěžící vyhrát až milion korun v případě, že projde dvěma koly a porazí všech padesát blondýnek. Nechybí samozřejmě i spousta vtipů na téma předsudků o blondýnách.

Mirka Šimůnka nabídka postu moderátora samozřejmě potěšila. "Měl jsem radost, protože to je pořad, ve kterém nic není zakázané, ani pro mě, ani pro soutěžící, ani pro blondýnky. A to je super," pochvaluje si Šimůnek.

Jaká překvapení pro diváky chystá, ale odmítl prozradit. "Nechystám nic intimního, žádné odhalování. Ale překvapení bude hned několik. Uvidíme, co se tam vyvine, protože všechno v soutěži je především o improvizaci,"poodhalil pohádkový princ.

Oblíbený kadeřník je moderátorem

Svoji moderátorskou premiéru si na Primě odbude také úspěšný kadeřník Libor Šula. Před kamerami stane v nové show Nahá jsi krásná, která je určena především pro ženy.

"Žádnou moderátorskou zkušenost nemám. Nejdřív jsem nabídku odmítl, protože mám dost svojí práce. Pak mi ale na castingu poškrábali ego a já jsem práci přijal. Řekli mi, že nikdo to nemůže moderovat lépe, protože se už dvanáct let pohybuju jen mezi ženami a vím přesně, co chtějí slyšet. Navíc prý jiný chlap nepozná rozdíl mezi košíčky podprsenky velikosti D a E," smál se Libor.



Libor Šula, Petr Šiška, Miroslav Šimůnek

Pořad Nahá jsi krásná si klade z úkol dodat ženám sebevědomí. Show představí šestnáct ženských životních příběhů, kde se právě Libor bude snažit o to, aby se ženy viděly v lepším světle. Celý proces se má odehrát bez diet či plastických operací. Sám moderátor má o ženské kráse jasnou představu.

"Podle mě je žena krásná jen ve chvíli, kdy je sebevědomá. Ve chvíli, kdy ti někdo v určitý den, okamžik, řekne, že ti to nesluší a nikdy si nenajdeš chlapa, tak tě to může poznamenat až třeba do třiceti let. Pak se přihlásíš ke mně a já ti vysvětlím, co se s tím dá udělat," vtipkoval Libor.