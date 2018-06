Šimůnek se zbavil poslední vady na kráse, podrobil se operaci očí

"Trpím už dlouho krátkozrakostí, nevidím tedy dobře do dálky, a protože mi to už vadilo, nezbylo nic jiného, než jít na operaci," řekl iDNES.cz dvaatřicetiletý Miroslav Šimůnek.

I když tenhle herec může působit jako chlap, který se ničeho nezalekne, opak je pravdou. Před plánovaným zákrokem byl natolik vystrašený, že ještě hodinu před operací kouřil jednu cigaretu za druhou, přestože se tabákem dopuje spíše zřídka. "Přirozeně mám obavu, aby to dobře dopadlo. Kdyby to byl jakýkoliv jiný zákrok, asi to tak neřeším, tady jde ale o oči, kdyby se něco nepovedlo, už by to nešlo vrátit zpět," objasnil Šimůnek své obavy.

LASEROVÁ OPERACE OČÍ. Rozkapávání očí před zákrokem

Každý pacient, který se pro podobnou operaci rozhodne, musí absolvovat předoperační vyšetření. Je totiž nutné vyloučit jakákoli rizika, ať je to vysoký tlak, zvýšený cholesterol či jiné nerovnováhy v těle, které by zákrok mohly zkomplikovat.

"Vyšetření pana Šimůnka dopadlo velmi dobře, nenašli jsme jediný problém, který by operaci zabránil," uvedl pro iDNES.cz profesor očního lékařství Pavel Kuchynka, který se své profesi věnuje již přes třicet let.

"V dnešní době se není skutečně čeho obávat. Medicína ušla velký kus dopředu. V našem Očním centru Praha provádíme odstranění refrakčních vad očí ambulantně, pomocí nejmodernějšího typu laseru," vysvětluje Kuchynka a doplňuje, že běžná operace trvá několik málo minut, samotné záření laseru se pak počítá na vteřiny.

LASEROVÁ OPERACE OČÍ. Miroslav Šimůnek na sále

"Vím, že jsem v dobrých rukou. Pan profesor operoval řadu známých osobností, ať už je to pan Jiří Menzel nebo paní Marta Kubišová," pronesl těsně před odchodem na sál Miroslav Šimůnek.

Jen co za sebou zavřel dveře, jindy výrazný hluk breptajících pacientů v čekárně najednou zcela utichl a každý s jiným druhem obavy vyčkával, s jakými pocity "slavný pacient" ze sálu vyjde.

"Hotovo," ozvalo se po několika minutách ze sálu poté, co se ve dveřích objevil lékař i se svým pacientem. "Dopadlo to dobře," oddychl si jen Miroslav, jehož první pozitivní dojmy potvrdilo i pooperační vyšetření, které naznačilo, že dioptrie jsou pryč.

LASEROVÁ OPERACE OČÍ. Je po zákroku a Miroslav Šimůnek testuje svůj zrak

"Musím poděkovat celému týmu za tu profesionalitu, která se mi dostala. Za pár dní mě čeká kontrola, sice teď musím mít zavřené oči, ale jak už šmíruju do dálky, vidím i paní v protějším okně. Je to neuvěřitelný pocit," dodal na závěr Miroslav Šimůnek, který se nechal z kliniky odvézt domů. "Jdu spát," pronesl z okénka taxi a ztratil se v rušných ulicích metropole.