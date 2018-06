Šimůnek popírá vztah s Bartošovou, zprávu považuje za mstu manažerky

Informaci o sblížení herce a zpěvačky přinesl deník Aha!.

"Jsem přesvědčen o tom, že informaci pustila do světa právě slečna Bělohlávková. Když mě pár lidí varovalo před její minulostí, tak jsem se začal pídit po tom, co je vlastně zač a zjistil jsem, že má dvě podmínky za podvody. Okamžitě jsem s ní po poradě s právníkem ukončil spolupráci. Ona mi vzkázala po sms, že se mi bude mstít přes média. Začalo to tím, že jsem milenec Ivety a přespávám v jejím domě, což je samozřejmě nesmysl. Může to pokračovat ještě horšími věcmi, třeba prohlásí, že jsem i na chlapy, pomohl jsem totiž ve svízelné situaci kamarádovi - homosexuálovi a nabídl mu na čas bydlení u mě v bytě," vypráví Šimůnek.

Bělohlávková se ale nařčení, že by jakékoliv informace šířila, brání. "Jsem ta poslední, která by někam volala o čemkoliv z Mirkova soukromí, naopak jsem mu chtěla pomct k tomu, aby se zviditelnil. Co si budeme povídat, hvězda to není a moc lidí ho nezná," řekla iDNES.cz. "Ať mi ukáže sms, ve kterých ho vydírám. Měl by si sáhnout do svědomí," dodala.

S Ivetou se Šimůnek zná deset let, poznali se při práci na pohádce Z pekla štěstí, kde hrál Šimůnek hlavní roli a Bartošová k ní nazpívala ústřední písničku. "Teď jsme se potkali po letech, tým Ivety mě oslovil, jestli bych se neujal moderování křtu její desky. Rád jsem přijal, máme se rádi. A máme si co povídat nejen na pracovní bázi, ale i na té soukromé. Přesně tak, jak si kamarádi povídávají."

Iveta Bartošová

Spolupráce s Andreou Bělohlávkovou vznikla úplně náhodou. Herci prý dohodila dva kšefty a plánovala další. "Zdála se být skvělou ve svém oboru, byla schopná a jak jsem pochopil, její schopnosti sahaly k vyšším postům. Nadchl jsem se pro ni coby manažerku a zkusil to s ní, teď jsme dokonce fotili kalendář. Za těchto okolností to ale nejde dál, jsem zvyklý mít kolem sebe jen férové lidi a jí bych nemohI věřit," míní Šimůnek.

Bělohlávková se svého času vydávala za redaktorku několika deníků a snažila se seznamovat se známými osobnostmi. Na základě toho podle dřívějších informací Novy podvodem získavala peníze i osobní věci. Kvůli podvodům ji poprvé zadrželi policií v prosinci 2007 na křtu kalendáře Lucie Borhyové. Tehdy skončila ve vyšetřovací vazbě a vyslechla si obvinění z podvodů, mezi které patří i vypůjčení auta na jméno bývalé rosničky Romany Jákl Vítové.

Podruhé ji zadrželi loni, kdy se ukázalo, že s podvody nepřestala. Podle herce měla ošidit i soukromé osoby a dětské domovy, kterým naslibovala sponzorské dary. A protože se nedostavovala k soudu, bylo po ní vyhlášeno pátrání. "Tohle všechno jsem si o ní přečetl a zatmělo se mi před očima, když jsem si uvědomil, že jsem mohl být dalším podvedeným," uzavírá zklamaně Šimůnek.