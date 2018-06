Simpsonová potřebuje větší zadek

„Chci, aby bylo co vidět. Potřebuji pořádné křivky, když budu pobíhat před kamerou téměř nahá,“ nechala se slyšet Jessica.

Simpsonová povolala na pomoc svého starého kamaráda ze střední školy, trenéra Mikea Alexandera, který ji sestavil speciální cvičební režim a jídelníček. „Jessica chce mít konečně krásný zaoblený zadeček namísto plochého pozadí, které jí zdobí nyní,“ uvedl Mike pro internetový server SFGate.com

Jessica ve víře v nádherné pozadí musí denně skákat a dělat dřepy. Prochází také kardiovaskulárními testy a Mike jí sestavil jídelníček, v němž se musí zpěvačka vyhnout pečivu. Aby se jí zadek vytvaroval, potřebuje přibrat 3,5 kilogramu, ovšem pouze v zadních partiích. Nesmí se jí ukázat nikde jinde. Na jejím jídelníčku nyní figuruje hlavně grilované kuře, opékané ryby a chřest. „Jím každé jídlo s ní, takže přesně vím, co to s ní dělá a co jí mohu doporučit,“ prozradil Alexander.

Populární americká zpěvačka, která společně se svým manželem Nickem Lacheyem září v reality show Novomanželé, si ve snímku Dukes of Hazzard zahraje po boku hvězdy reality show Jackass Johnnyho Knoxvillea a Seanna Williama Scotta, známého ze snímku Prci, prci, prcičky.