Soutěž Simony Krainové vyhrála teprve třináctiletá dívka

Finálový galavečer soutěže Czechoslovak TopModel 2013 se uskutečnil v Centru současného umění DOX a představilo se na něm 12 nejkrásnějších dívek, které uspěly v regionálních castinzích a semifinále. Castingů se zúčastnilo více než 700 dívek z různých koutů České republiky a Slovenska.

Během finále dívky hodnotila odborná porota tvořená skauty a zástupci zahraničních agentur jako Models1 z Londýna, Why Not Model Management z Milána nebo Marilyn Agency reprezentující centra světové módy New York a Paříž.

Nechyběla samozřejmě ředitelka soutěže Simona Krainová, která se mezi modelkami objevila v rámci přehlídky módní návrhářky Zuzany Kubíčkové. S finálovým večerem to pro ni nekončí. Chce dívkám pomáhat nastartovat jejich vysněnou kariéru.

Tou první, kterou může soutěž vystřelit do světa vysokého modelingu, se stala Kateřina Kozlová. Dívce je teprve třináct let, ačkoli loni organizátoři soutěže tvrdili, že bude pro dívky od 14 do 22 let. Třináctileté modelky jsou ale ve světě poměrně běžné, i když poslední dobou se v módním průmyslu ozývají hlasy pro odmítání příliš mladých a příliš hubených dívek.

Loni devatenáct šéfredaktorů časopisů Vogue po celém světě uzavřelo dohodu, na jejímž základě chtějí propagovat obraz zdravých modelek. Domluvili se, že "nebudou vědomě pracovat s modelkami mladšími 16 let nebo s takovými, které vypadají, jako když trpí poruchou příjmu potravy".

Zatím to ale vypadá jako marná snaha, protože se další významné módní časopisy ani světoví návrháři k této iniciativě nepřidali.