Simonu zklamaly Gaultierovy modelky

FOTOGRAFIE

"Líbilo se mi to strašně, miluji jeho korzety, které oblékala i Madonna. Nejvíc mě dostala indiánská nevěsta. Ale trošku mě mrzelo, že to modelky moc nerozjely. Protože Jean-Paul Gaultier, to je teatrální, mrzelo mě, že tomu nedaly víc energie," svěřila se Krainová, která má doma v šatníku od Gaultiera několik modelů a po středeční přehlídce prý ještě nějaký přibude.

Gaultier představil divákům ve španělském sále Pražského hradu průřez svou tvorbou. "Mě to samozřejmě inspirovalo. Hlavně technologie, kombinace materiálů nebo ty paruky z peří. Je to o něčem jiném, než když to člověk vidí jen na obrázku v časopisech," řekl kubánský návrhář žijící v Praze Osmany Lafitta.

Přehlídka přilákala řadu českých a slovenských umělců a politiků, mimo jiné zpěváka Jiřího Korna, modelku Andreu Verešovou, šéfa ODS Mirka Topolánka, fotografku Sáru Saudkovou, režiséra Juraje Jakubiska nebo zpěvačku Báru Basikovou.

"Byla jsem nadšená každým modelem. Co model, to zážitek. Úplně si dovedu představit, do čeho bych dokázala vplout. Je to zamyšlení nad vlastním šatníkem, velká inspirace," poznamenala zpěvačka Leona Machálková.

