Simoně Stašové ukradli kufr

O Simoně Stašové platí, že jablko nepadlo daleko od stromu. Dcera Jiřiny Bohdalové se již také zařadila mezi často obsazované herečky. Nyní nastudovala jednu ze Shakespearových Veselých paniček windsorských na scéně pražského Divadla ABC.

"Já jsem docela veselá panička, protože dobře vím od své mámy, že nad veškerými smutky se dá mávnout rukou, pokud nejde doopravdy o život. Teď se mi v poslední době daří, tak jsem si říkala, ze které strany přijde rána."

A přišla, naštěstí ale taková, která herečku mrzela jen dvě hodiny. "Někdo mi totiž vykradl auto a odnesl si pro mne moc důležitý předmět, kufr se šminkami. Měla jsem tam všechna svoje líčidla, bylo jich strašně moc, mohla jsem se s nimi malovat dobrých deset let. A jsou ty tam. Ale nic se neděje. Jenom si koupím nové."

Potrpěla si na cizince

Simona Stašová zaujala především v nové filmové komedii Filipa Renče podle scénáře Michala Viewegha Román pro ženy. Zahrála tam matku dvacetileté dívky, tlumočnici, překladatelku, která pořád hledá toho pravého muže, především cizince, protože čeští muži nemají podle ní tu pravou úroveň.

"To byla krásná role. Dokonce jsme točili týden na Kanárských ostrovech. O moje kluky se doma starala maminka a já si to mohla opravdu užít. Navíc devatenáctiletého syna Marka mám z manželství s Italem. Takže v Románu jsem si zahrála do jisté míry i na svoji notečku. Také jsem ve svém životě prošla obdobím, kdy jsem byla přesvědčená, že cizinci jsou přitažlivější muži než ti čeští, že mají větší jiskru. Ale svého druhého syna Vojtu, kterému je devět a půl roku, mám už s českým mužem. Ten rozdíl se pozná, oba chlapci mají různé povahy. Marek má v sobě určitý řád, Vojta musí mít kratší opratě."

Život si víc vychutnává

Herečka si již role může vybírat a ráda tohoto privilegia využívá. "Teď například vystupuji v prvním díle televizního seriálu Náves, který je pokračováním Náměstíčka. A pak jsem natočila televizní inscenaci podle scénáře Ivo Pelanta Psí život. Jsem šťastná, že si mohu vybírat jen kvalitní role. Vypadá to, že vůbec nejsem doma a nevěnuji se ani dětem ani domácnosti. Ale to není pravda, často bývám doma, i když maminka Jiřinka občas pohlídá. Teď budeme zase všichni jezdit na chalupu a tam všichni na kolech. Jak se mi nyní překulila padesátka, tak si ten život ještě více vychutnávám."