Simoně Krainové by nevadilo přibrat

13:08 , aktualizováno 13:08

Spousta žen se snaží hlídat si svou linii alespoň v létě do plavek, pro manekýnky je to profesionální nutnost. Modelka Simona Krainová se však přiznala, že ona by časem klidně ráda přibrala. Nemá k tomu ale prý zatím dispozice.