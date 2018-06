Simona Stašová v Římě vzpomínala na italskou lásku

V italském prostředí je herečka jako doma. Nejen že plynně hovoří italsky, a to dokonce i v římském dialektu, ale v Římě prožila i velikou osudovou lásku, ze které se zrodil dnes osmadvacetiletý syn Marek Ciccotti.

„Za svým vyvoleným jsem jezdila malým červeným Fiátkem 500, přesně takovým, jaký teď bude hrát v naší nové divadelní hře. Jde vlastně o multimediální projekt, kde budou mít svou roli i filmové projekce, což není na divadle zas tak běžné,“ vysvětluje Simona Stašová.

Díky nové hře si tak zopakovala jízdu dnes už historickým vozem. „Hra se odehrává v bytě manželů Bonettiových v Římě, a aby byly projekce co nejautentičtější, rozhodli jsme se využít přímo reálie Říma. Já seděla za volantem a míjela známé římské monumenty, zatímco kameraman, tedy ve hře detektivní očko Cavalli, mne z druhého vozu natáčel,“ popsala Stašová.

Natáčení se ale neobešlo bez komplikací. „Před Vatikánem, kam se vůbec osobním autem nesmí, stály tři policejní auta a houf karabinierů (útvar italské policie - pozn.red.). Tušili jsme, že je konec s natáčením. Ale to by nesměli být Římani! Vyběhla jsem z fiátka a vysvětlila jim, že tady potřebujeme natočit záběry do divadelní hry, kterou ve filmu před lety hrála jejich milovaná Monica Vitti a Alberto Sordi. A bylo vyhráno. Odháněli nám civilní čumily ze záběru. Něco takového se opravdu může stát jen v tom fantastickém věčném městě,“ vzpomíná představitelka Livie Bonettiové. Hroou, která bude mít v březnu premiéru v divadle ABC, oslaví Stašová i své šedesáté narozeniny.

„Monica Vitti měla za partnera Alberta Sordiho a všechny herečky s ním chtěly hrát. Já mám velmi podobnou situaci, za partnera mám Michala Dlouhého a všechny herečky mi ho závidí. A ruku na srdce - já se jim vůbec nedivím,“ uzavírá s úsměvem Simona Stašová.