Simona Stašová slaví padesátiny

Přestože není zrovna slavící typ, tentokrát udělala výjimku. „Však to není jenom moje oslava, ale i mámy a táty a těch, kdo se mnou něco pěkného prožili,“ vysvětluje Stašová.

„Napadlo mě, co kdybych na ty své padesátiny pozvala ženský nejen na skleničku, ale i na masáž, na zkrášlení ručiček, nožiček, na vytrhání obočí a především na kadeřníka Oskara, který přijíždí jen jednou měsíčně, protože má svůj salon v Brně. A tak jsem nasměrovala kamarádky do kosmetického studia Joy v Praze. Jsou tu příjemní profíci, kteří dokážou ženě zvýšit sebevědomí. A co si budeme povídat, to je v padesátce dost důležité,“ tvrdí Stašová, jež donedávna salony krásy zrovna nevyhledávala.

V tomhle si však prošla svou první velkou proměnou. „Za všechno může náhoda.A pak že náhody neexistují... Jednou na mě po představení čekala paní s kytičkou a řekla mi, že když jsem jí já udělala radost, že by mi to ráda oplatila, a pozvala mě právě do studia Joy. Pozvání jsem přijala, i když s určitou nedůvěrou. Pěkně se tam na mně vyřádili a musím sama uznat, že odcházel úplně jiný člověk,“ vzpomíná.

Jen co přišla domů, volal jí režisér Filip Renč a nabízel roli ve filmu Román pro ženy. „Chtěl mě ještě vidět. Řekla jsem, že bych mohla třeba hned. Filip nabyl dojmu, že takhle vypadám každou vteřinu a okamžitě mě pozval na kamerové zkoušky. Já se do té ,velké bitevní‘ nechala zase upravit, na kamerovky přišla s dobrým pocitem a udělala je,“ vzpomíná.

Na včerejší dámské jízdě se sešly všechny její kamarádky: herečky Naďa Konvalinková, Květa Fialová, Veronika Jeníková, Jana Paulová, Vlasta Žehrová, Marie Drahokoupilová i Jaroslava Obermajerová a Ljuba Krbová, se kterými měla společnou šatnu v Divadle E. F. Buriana. „Víme toho o sobě moc a hodně jsme toho společně prožily. Dobře ty holky znám a mám je ráda. Stejně jako bývalou dramaturgyni Burianova divadla Irenu Lexovou, která pro mě strašně moc udělala. Když jsem ještě neměla žádnou důvěru u režisérů a ona prohlídla trochu dřív, že ve mně něco bude, vybírala mi role. Ale taky svoji zubařku a sousedku z domu, což je bezvadná ženská,“ vzpomíná Stašová.

Podávaly se dobroty, které jsou jako šité na míru salonu krásy. Žádné špekové knedlíky, ale rolády, saláty, jednohubky, které se zapíjely moravským vínem. K tomu všem hrála italská muzika. „Italskou a cikánskou muziku můžu poslouchat kdykoli za jakýchkoli okolností.“ Originálním dárkem pro Simonu Stašovou byly vizitky, které jí nechala udělat Naďa Konvalinková. „Jsou to moje první vizitky v životě, nikdy předtím jsem je neměla. Kladla jsem jí na srdce, ať jich nechá udělat málo, nemám totiž, komu bych je dávala.“

Radost jí udělá každý dárek, který je od srdce. Věří, že je v nich síla, kterou si z nich bere. Mezi nimi jsou i dárky od jejích synů. „Mám jich doma po stěnách a poličkách spoustu. Je mezi nimi i držák na tužky z moduritu, který vyráběl Vojta, nebo taková zvláštní placka, na které je nakreslené sluníčko. Marek dává praktické dárky. Radost mi udělal třeba s podhlavníkem do vany. A jestli mám letos nějaké zvláštní přání? Věřte, že si jen přeju, abychom byli všichni zdraví a měli sílu do práce.“

Zítra bude oslava pokračovat v Divadle ABC. „Je to moje mateřské divadlo, a tak se mnou samozřejmě bude slavit i celé jeho osazenstvo,“ říká Stašová. Její maminka, herečka Jiřina Bohdalová, už objednala cimbálovou muziku. Přijede táta z Ostravy, celá rodina ze Švédska, Markův táta z Itálie, zkrátka celá Evropa,“ těší se.

A její recept na štíhlou linii a zdravého ducha i v padesáti? „Nikoho asi nepotěším. Je to tvrdě vydřené. Třikrát týdně chodím hrát po ránu tenis a asi poslední půl rok už hodně vybírám, co do pusy strčím. Změnu váhy na sobě totiž hned vidím - ztrácím svoje rysy. Až přijdou vrásky a ještě víc prokvetu, tak je možná vyplním. Nejdřív to ale zkusím dortama. Až to vůbec nebude ke koukání, tak se s někým poradím. Já ovšem nejdu na žádné plastické operace nebo chirurgické zákroky jednoduše proto, že jsem srab. Nemám ráda bolest. Ale nikdy neříkej nikdy. Tohoto rčení se v zásadě držím. Tak uvidíme.“