Rybí tuk, víno a plavání. Stašová prozradila tajemství své figury

„Chodím pravidelně plavat, protože jsem zjistila, že běh mi nedělá dobře na klouby. V jedné z pražských klinik zaměřených na péči o tělo se mi starají o má stárnoucí kolena. A používám samozřejmě i velmi kvalitní krémy, které zpomalují moje biologické hodiny,“ prozradila populární herečka. A dokonce se přiznala, že přestala jíst maso.

„Takže jím zeleninu a ryby a jogurty a palačinky a tak. Denně si dám dvě tobolky rybího tuku, kdyby náhodou ty dobré čerstvé ryby nebyly k mání. Taky se nezříkám denně po představení dvou až tří deci dobrého červeného vína. Hodně spím a hodně si čtu,“ uvedla Stašová, která se dle vlastních slov drží hesla, že se nic nemá lámat přes koleno a co má přijít, to přijde.

Stašová se musí udržovat ve formě i kvůli práci v divadle a ve filmu. Docela náročnou roli má v novém snímku Lída Baarová, kde ztvárňuje matku hlavní hrdinky Ludmilu Babkovou.

Když se herečka od režiséra Filipa Renče dozvěděla, že je role její, první co udělala, byl telefonát přátelům v Praze-Butovicích, kteří vlastní antikvariát.

„Zeptala jsem se, zda by mi sehnali všechny memoáry a knihy, které byly o Lídě Baarové napsané. Netušila jsem, že jich bude šest. Všechny jsem přečetla a podtrhala si i s miniaturními poznámkami, které by mě osvětlily Lídino zázemí a celou její rodinu,“ říká herečka.

„V jedné knížce byla poznámka od Lídiny kolegyně, nevím už, jestli to byla Adina Mandlová, Ljuba Hermanová nebo Nataša Gollová, která se vyjádřila velmi nelichotivě o matce Lídy v tom smyslu, že byla jejím neštěstím, že měla za dceru přehnané ambice a do toho neštěstí jí pomohla. To byl moment, ze kterého jsem pak četla celý scénář Ivana Hubače a kolečka mi do sebe perfektně zapadla,“ vzpomíná Stašová.

Na filmu ji uchvátily i dobové kostýmy, které navrhl výtvarník Jan Růžička. „Byla jsem nadšená. Kostýmy mi samozřejmě moc pomohly vžít se do doby, ve které se děj odehrává. Obecně filmovou módu vnímám přes své figury, stejně jako módu divadelní, kterou má v mých hrách na starosti Míša Červenková. Oblékla spoustu mých postav a já se v těch modelech cítím skvěle a mám i pocit, že mi prostě sluší,“ dodala.