Stašová jako bohyně objektivu. Práci ale nezměním, říká o modelingu

"Co bych určitě nechtěla být, je modelka. To je profese, která je ode mne hodně vzdálená. Ono se zdá, že herec a model je jedno a totéž, ale můžu vám říct, že je to něco jako hodinky a holinky. Nemá to spolu nic společného," řekla na kameru iDNES.cz Simona Stašová.

Před objektivem jsme testovali, v jakých fotografiích nachází alespoň trochu zalíbení. Zkoušely se jak tradiční modelkovské pózy, tak i pózování s něčím, co je herečce blízké. V jejím případě to byly například brýle, které tvoří součást hereččina života. I v tomto případě se však ukázalo, že všechno stojí a padá na příběhu. Stejně jako v herectví.

"Je zajímavé, že křečovité pózy nakonec vypadají dobře, ale jakmile to pro mě nemá obsah, tak to začíná být bezduché. V momentě, když by to mělo mít nějaký vnitřní náboj, tak pak ta fotka má smysl," doplnila Stašová.

Herecké profesi tedy zahýbat nebude. Když přijde řeč na poslední vydařené počiny, hned ví, co říct.

"Šestatřicet let jsem čekala na to, až si zahraju italskou komedii Filumena Marturano. A to se nám podařilo. Loni jsme měli krásnou premiéru a těším se na všechny další reprízy. Věřím, že to dostane i tu další šťávu, kterou si divadlo může dovolit. Tady je výhoda, že to můžeme pořád zdokonalovat. Když se natočí film, někdo to sestříhá a je konec. My na tom ale můžeme pořád pracovat. To je to krásné na tom divadle," míní oblíbená herečka.

To je ostatně důvod, proč filmové nabídky přijímá zřídka, seriálové dokonce vůbec. "Rozhodně seriály nepohrdám, je to mnohem lepší, než když jsme seriály kupovali, myslím si, že to umíme ne-li líp, tak určitě stejně, ale já se považuji za divadelního herce. Tam jsem doma, tam se cítím nejjistěji, můžu si vybrat, co chci hrát, a to u těch seriálu nejde. I když nikdy neříkej nikdy," uzavírá Simona Stašová.