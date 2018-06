Simona Stašová: Moje mužské vzory jsou táta a Radek Brzobohatý

"Oba mi určili vkus na mužský, ale táta je táta, to je jasné. Krev není voda. Ale oběma děkuju za strašně moc, co pro mě v životě udělali a co pro můj život znamenali," říká.

Na otázku, jak vycházela s Radkem Brzobohatým, když byl manželem její maminky, odpovídá: "Skvěle. Žil s námi od mých devíti do mých šestadvaceti. Byl to čestnej chlap. Vychovával mě velmi dobře, naučil mě číst dobré knížky. Dneska, když sleduju jeho syna Ondru, nebo když se náhodou potkáme, je mi u srdce fajn. Vidím v něm Radka a je mi líto, že odešel. U něj mi to připadá velmi divný, kam to vlastně šel. Takový chlap přece nemohl jen tak zmizet."

Zajímavé je, že oba tito důležití muži jejího života spolu dobře vycházeli. Svědčí o tom následující historka: "Dalo by se říct, že byli přátelé. Nevídali se často, ale když, tak to stálo za to. Jednou táta letěl do Austrálie a odlet byl ráno z Prahy, takže přespal u nás. Máma nebyla doma, já taky byla někde na zájezdě. Tak spolu s Radkem seděli, popíjeli vínečko a povídali si až do rána a táta málem prošvihl letadlo. Radek ho vezl tryskem na letiště, naštěstí jsme bydleli v Břevnově a na letiště to nebylo daleko. Bylo to s chlupem a díky Radkovi se podařilo tátu na poslední chvíli do letadla dostat. Oba na ten jejich večírek před odletem do Austrálie velmi rádi vzpomínali. Víte, takhle spolu můžou vycházet dva rivalové, kteří nemají mindrák."

