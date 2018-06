Simona Stašová: Na Vánoce je z mého bytu krám se spoustou cetek

"Začínám s vánoční výzdobou v sobotu před první adventní nedělí. Staré ozdůbky a vánoční cetky, přáníčka a drobnůstky nevyhazuji a nové každý rok ještě přikoupím, takže si dovedete představit, jak to u nás doma vypadá. Pokaždé musím nějakou poličku a kout vyklidit, protože ty Vánoce se každým rokem u nás rozrůstají," řekla iDNES.cz Stašová.

Herečka se s vánoční výzdobou koncem ledna těžko loučí. Naštěstí má ale všude figurky andělů.

"Ty většinou dostávám od přátel, tudíž je nemohu věnovat, ale musím je vystavit na parapet oken. Provázejí nás po celý rok, ne jenom na Vánoce. Věřím, že nás chrání a víra je to nejcennější, co člověk dostal tam odněkud," míní herečka.

Stašová se letos chystá péct cukroví podle starých receptů. Nebudou chybět ani tradiční vánočka a štrúdl.

"Letos budeme mít netradiční Vánoce co se týče dárků, tedy alespoň z mé strany, jelikož jsem pro rodinu připravila kolektivní dárek. Ovšem nemůžu vám to prozradit, protože to by pak už nebylo překvapení. Jenom doufám, že to překvapení bude pro moji rodinu stejně pěkné, jako když jsem ho já vymýšlela," dodala herečka.