Nejvíc dojatý byl můj syn, říká v USA oceněná Simona Stašová

Pro Simonu Stašovou je tohle ocenění jedno z těch nejvýznamnějších. Vedle různých divadelních úspěchů si poprvé připsala i filmový triumf. Byl u něj i hereččin syn Vojtěch.

"Moje radost je obrovská také proto, že u ní mohl být i můj mladší syn Vojta. Byl při slavnostním ceremoniálu tak dojatý, že ho zapomněl natáčet," směje se herečka. Vojtěch Staš se stejně jako její druhý syn Marek chce vydat uměleckým směrem, zajímá ho fotografování a kamera.

"Ve Spojených státech jsem podruhé, před patnácti lety jsem navštívila Los Angeles s maminkou, která tam vystupovala pro českou menšinu. Z Ameriky jsem nadšená, ale za svůj domov bych ji nevyměnila. Chybí mi tu ta česká blízkost, na mne je tu všechno moc velké a moc daleko. Ovšem vrátit bych se sem rozhodně ještě někdy chtěla. Je to přeci jen pouhá půlka zeměkoule, a to se za jeden den uletět dá," dodává jedna z nejoblíbenějších českých hereček Simona Stašová.

Do San Francisca se vypravila spolu se svým týmem, a samozřejmě i s režisérem Filipem Renčem, který ji obsazuje do svých nejúspěšnějších filmů. "Filip je pro mě enfant terrible českého filmu, je pro mě velkou ctí, že s ním mohu spolupracovat. Mimochodem i on před pár lety v Tiburonu zvítězil se svým filmem Hlídač č. 47," uzavírá herečka s poděkováním Čechům žijícím v San Franciscu, kteří jí v kalifornské metropoli připravili úžasný program.