Uplácím osud, aby mi nedal rány, říká Simona Stašová

„Když se podívám na svůj život z ptačí perspektivy, tak to skoro ani není normální, co mně osud nadělil. Co jsem v životě dosáhla, mně stačí, já už nechci jít ani dál, já se spíš dívám, aby to šlo mým dětem. Všechno mám zalité sluncem a říkám si, že musím dávat osudu ‚úplatky‘ například v podobě takové pomoci. Takže díky tam nahoru a zase se budu snažit dávat a dávat,“ řekla Simona Stašová, která je už devět let patronkou Akce cihla, která pomáhá mentálně postiženým.

Spojení s tímto projektem pro ni začalo v herecké šatně, kde seděla s Tomášem Masopustem, předsedou sdružení Portus Praha, které za Akcí cihla stojí.

„Viděla jsem, že si pořád něco zapisuje, tak jsem se ho zeptala, co dělá. On mi řekl, že pomáhá mentálně postiženým, a dlouze se na mě zadíval. A já se ho zeptala: Ty bys chtěl, abych ti pomohla, viď? A on na to: Ty bys to udělala?“

Netrvalo to ani pět minut, byli domluveni a z herečky byla patronka. Postupem času se stal Tomáš Masopust předsedou sdružení, zanechal herectví a dnes je Cihla velká akce.

„Mám pocit, že velké věci vždycky vznikají z drobností a dobré vůle. Když chcete udělat velkou věc, tak se vám nepodaří. Když ale jenom tak z radosti chceme trošku někomu pomoci, tak z toho vznikne třeba devět let,“ dodala Stašová.

Díky Akci cihla se podařilo v Davli vybudovat potravinářskou dílnu Dobroty s příběhem, kde pracují lidé s mentálním postižením. V nově otevřeném obchůdku, k němuž by měla časem přibýt restaurace, prodávají například utopence nebo nakládané sýry, které sami vyrobili. Stašová, která dorazila na otevření obchůdku, si spolupráci nemůže vynachválit.

„My jsme už taková velká rodina. Když přijedu, tak už na mě křičí: Stašová, Stašová! Začnou skákat a já vždycky zažívám moc příjemné pocity,“ dodala herečka.