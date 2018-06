Simona Krainová: Založení rodiny teď není aktuální

„Miluju všechny šperky světa a mám jich doma pěkný kupy. Ale neznamená to, že bych byla zavalená diamanty,“ směje se. „Mám spousty i té nejlevnější bižuterie a nedokážu si bez těchto doplňků představit žádné oblečení – prostě to k tomu patří,“ prozradila iDNES cz. s tím, že rozhodně není důležité vlastnit šperky za sta tisíce, ale umět je vkusně zkombinovat.

A to právě Simona umí, proto se stala tváří tradiční české šperkařské firmy Klenoty Aurum. A je na to náležitě pyšná. „Český ručičky jsou zlatý ručičky, tak proč si kupovat klenoty ve světě. U nás jsou taky krásný a já bych nepropagovala něco, o čem bych nebyla přesvědčená, že je kvalitní,“ doplňuje.

Poradkyně přes klenoty

„Je to pro mě pocta, protože na mě vsadili, a tím mi do ruky vložili určitou zodpovědnost. Věří, že jim svou tváří dokážu šperky propagovat a to je příjemný pocit,“ říká. Nebude ale jen pasivní hezkou tvářičkou z plakátů. Simona se dokonce na celý měsíc vydá na jakési turné po obchodech firmy, kde bude zákazníkům radit z výběrem šperků. „Hrozně se na to těším a ráda s výběrem někomu pomůžu. Myslím, že módě dost rozumím – už se v ní pohybuju šestnáct let a ve světě jsem pochytila, co se nosí, tak s tím nebudu mít problém.“

Rodina se odkládá

Simona také nedávno s kamarádkou otevřela svůj salón krásy, tak by se mohlo zdát, že se nadobro usadí v Čechách, ale v modelingu ji už také čekají nové zakázky. „Přešla jsem k jiné agentuře a mám nového manažera, takže budu zase víc v zahraničí,“ vysvětluje. Proto její často propírané plány na založení rodiny s přítelem Alpem nejsou prý zase tak aktuální. (více ve videoreportáži)