Simona Krainová vzala syny na molo a vybrala budoucí topmodelku

„Maxík mi vždycky říká: Maminko, já bych s tebou chtěl do práce. A když jsme psali Ježíškovi, tak kromě bagru a autobusu si přál s maminkou jít po mole,“ popsala Krainová.

Její syn se prý už své přehlídky nemohl dočkat a měl slzy v očích, že nemohl vystoupit, když se na mole předváděly mladé uchazečky o post budoucí české topmodelky.

Zatímco první ročník vyhrála teprve třináctiletá dívka, letos už byla porota rozumnější a vybrala sedmnáctiletou Nikolu Krůželovou.

Na druhém místě skončila vítězka čtenářské ankety časopisu Joy Michaela Petrečková a třetí byla Slovenka Karin Závodská.

Účast v soutěži ale pomůže všem dívkám, které se probojovaly z téměř tisíce uchazeček až do samotného finále, což podle ředitelky soutěže dokládají úspěchy loňských finalistek. Většina z nich už má první zahraniční pracovní zkušenosti, jedna z finalistek se dokonce představila v rámci showroomu značky Prada v Miláně.



Simona Krainová jim do budoucna radí hlavně sebedůvěru. „Člověk by si měl najít lásku sám k sobě a nepochybovat o sobě. Protože když začneš pochybovat, tak to okolí začne okamžitě cítit,“ říká Krainová.