VIDEO: Simona Krainová u Krause skandovala „Baník p..“

Simona Krainová se do Ostravy ráda vrátila, i když si během rozhovoru s Janem Krausem neodpustila rýpnutí do tamějšího ovzduší. "Čím to, že se tu rodí tolik krásných žen?" ptal se jí Kraus. "To bude asi smogem," odpověděla.

Dvojnásobná maminka se rozpovídala i o svých dvou synech. "Mladší Bruno je pro toho staršího, Maxíka, hračka. Ale nelíbí se to ani Brunovi, ani mně," prozradila.

Moderátor ji pak vyzval, aby si tipla, kolik diváků dokáže hypnotizér Vojtěch Lust zhypnotizovat.

Krainové tip nevyšel, takže musela splnit úkol, který jí Kraus dal - rozskandovat celou halu texty baníkovských fanoušků. Známý slogan se ale neodvážila použít v televizi celý, takže křičela: "Baník píp!"

Kraus vyzkoušel v pořadu u hypnózu.

Kromě ní vyzpovídal a vyzkoušel během různých sázek Jan Kraus fotbalistu Milana Baroše a písničkáře Pavla Dobeše. Diváky v show, kterou televize Prima odvysílá v pátek večer, pobavil i kouzelník Richard Nedvěd se svou trapnomagií.