Krainová bude zjišťovat, jak to Čechům a Češkám sluší

"Na nový pořad se moc těším, bude to úžasná zkušenost. Móda mě baví, je to můj velký koníček, kterému se profesionálně věnuji 22 let, a tak je načase odevzdat nasbírané zkušenosti ostatním ženám," řekla Simona Krainová.

Pořad Sluší ti to!? bude televize Prima vysílat od ledna. Modelka s týmem odborníků v něm odhalí, co o nás prozradí náš šatník.

"Simona Krainová v roli 'módního guru' naučí naše diváky, a to včetně mužů, jak se s naprosto běžným rozpočtem lze i pro všední příležitost oblékat slušivě a vkusně," prozradil programový ředitel FTV Prima Roman Mrázek.

Zájemkyně a zájemci se nyní můžou přihlásit do castingu (formulář najdete zde). Televize hledá muže či ženy se svými protějšky, ale i matky s dcerami nebo sourozence. V každém díle totiž budou soutěžit o finanční odměnu právě dva páry.