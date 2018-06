Manžel chce adoptovat holčičku, prozradila Simona Krainová

9:31 , aktualizováno 9:31

Modelka Simona Krainová je dvojnásobnou maminkou. Doma má ale samé kluky a ještě by si přála holčičku. Právě oslavila čtyřicátiny a po dvou náročných porodech je připravená i na to, že by další těhotenství nemuselo vyjít. Řešením je adopce.