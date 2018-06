Holčičku si pořád moc přejeme. Už máme i jméno, prozradila Krainová

„Dcera třeba ještě bude. Manžel by moc chtěl. Jméno už máme dávno vybrané. Angela podle stejnojmenného filmu Luca Bessona. Příběh je o dívce, co šíří naději. Takový anděl z nebe. Nakonec z Angely byl Max a Bruno. Třeba ten třetí pokus vyjde, ale netvrdím, že bychom měli ještě na třetí dítě sílu,“ přiznala Krainová, které v početí brání nejvíce její zdraví.

„Mám problémy s dělohou, kvůli které jsem absolvovala dva císařské řezy. Jde o diagnózu, se kterou nelze děti porodit přirozeně, měla jsem i komplikace a srůsty. Po porodu mi pan gynekolog řekl, že si musím dát větší odstup,“ popsala nepříjemnosti s porodem.

Sama modelka moc dobře ví, že jí při třetím otěhotnění může jít o zdraví. „Mám dvě děti a musím být zodpovědná máma, nemůžu nic riskovat. Zatím ještě čekáme, ale sama vidím, kolik žen neztrácí naději,“ dodává.

Zavzpomínala i na dobu, kdy uvažovala o prvním dítěti. „Pamatuji si, kolik lidí mě odsoudilo, když mi bylo třicet pět, že už děti mít nebudu. Že jsem za zenitem. Pak jsem porodila ve svých sedmatřiceti prvního syna a následně po necelých dvou letech druhého. Bez absolutních problémů. Ani zkoušek nebylo tolik. Po seznámení s manželem jsem byla za tři měsíce těhotná,“ říká modelka, která chce dát ženám ve vyšším věku naději.

„Je potřeba být v klidu a neprožívat to. A když to nejde, život bez dětí také není špatný. Nejsem zas tak zásadová. Já osobně měla do svých sedmatřiceti let život báječný. Příchodem dětí se mi život obrátil vzhůru nohama a miluji je nadevše. Na druhou stranu chápu a toleruji lidi, kteří děti nechtějí,“ dodává Krainová, která se po delší době objevila na přehlídkovém mole.

„V souvislosti s touto značkou si vybavuji, že jsem pro ně poprvé na mole předváděla v roce 1998, takže když to spočítám, je to slušných pár let. Vždy je pro mě příjemné objevit se na mole nebo před objektivem. Mnoho klientů po celém světě mě neustále vyhledává. Lítám málo, protože mám rodinu,“ popisuje.

Simona Krainová těsně před svým nástupem na molo

Práci modelky už bere spíš jako koníček. „Vždy jsem byla pokorná, profesionál, a možná právě proto modeling dělám už dvacet sedm let. Tím, že jsem ředitelka modelingové soutěže a pět let pro jinou agenturu vybírala modelky, jsem s dívkami v kontaktu více jak devět let. Mám k nim velmi mateřský vztah a moc ráda jim pomáhám v jejich začátcích,“ říká Krainová.

Na mole se objevila vedle dívek, o kterých sama říká, že by mohly být její dcery. Přesto byla hvězdou večera a potlesk jejím směrem nebral konce.

A co modelka, která je módním vzorem mnoha dívek i žen, sama nejraději nosí? „Miluji klasiku, po které můžete kdykoli sáhnout. Barvy nosím spíše přírodní. Obklopuji se ve světlých tónech i ve svém bytě či na chalupě. Jinak v mé skříni mám i saka, kalhoty třeba dvanáct let. Můj dvorní stylista si ze mě dělá legraci, že jsem jako Barrandov, kam si kostymérka chodí vybírat kostýmy do historických filmů,“ dodala s úsměvem.