Simona Krainová se provdala

Třicetiletá modelka a moderátorka tak splnila slib, který v červnu dala novinářům - svatba bude ještě letos.

Obřad vynikal na domácí poměry výjimečnými bezpečnostními opatřeními v zámeckém parku.



Celý areál střežila bezpečnostní služba, nikdo kromě svatebčanů si v zámeckém hotelu nemohl na inkriminovanou dobu pronajmout pokoj.



Dělníci, kteří před zámkem opravovali silnici, na požádání přerušili práce, takže obřad nic nerušilo.



Kromě rodiny byly mezi svatebními hosty například zpěvačka Dara Rolins, herečka Mahulena Bočanová či zpěvačka Bára Basiková. Mohly tak zblízka posoudit i světlý ženichův oblek doplněný světle modrou kravatou.



Novopečená manželka chtěla před novináři zůstat v utajení i po obřadu. Obličej si proto při odchodu zakryla závojem a tělem ji navíc chránil jeden ze svatebčanů.

"Je to pro mě ryze rodinná, osobní záležitost. Nechci, aby to bylo všude po novinách a můj táta musel střílet po stromech a shazovat fotografy," řekla ještě před svatbou Krainová, která do dvou let plánuje miminko.