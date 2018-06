Simona Krainová se podepsala pod anorektičku

Čtyřiatřicetiletá modelka se nedávno stala tváří italských značek Rare a Nolita. A právě Nolita přišla se šokující reklamní kampaní zaměřenou proti anorexii, v jejímž rámci na billboardech pózuje vyhublá francouzská modelka a herečka Isabela Caro. Asi vás nepřekvapí, že autorem reklamní kampaně je Oliviero Toscani, který už nechal na billboardech souložit koně. Například.

"Spojila jsem se s nimi hlavně kvůli jejich boji proti anorexii. Příběh Isabely Caro je opravdu děsivý," říká Krainová, která se s modelkou osobně setkala.

"Od patnácti let trpí anorexií a v současnosti - je jí dvacet sedm let - váží pouhých třicet jedna kilo. V Itálii chtějí dokonce kampaň zakázat, protože prý není hezká, ale já myslím, že je správné ukázat světu, co děvčata dokážou jen proto, aby se mohla stát modelkou."

Krainová však byla v České republice jen na skok, pouze kvůli dohodnutým pracovním povinnostem. Záhy odlétá zpět do Detroitu, kde bude Vánoce trávit se svým přítelem, hokejistou NHL Jiřím Hudlerem.