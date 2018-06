Simona Krainová se bojí moře

"Mám skutečně strašný strach z moře. Přitom ale ráda plavu a jsem ještě k tomu narozena ve vodním znamení, ale stala se mi před časem v Rio de Janeiru nemilá příhoda. Chtěla jsem se smočit v moři, ale netušila jsem, že jsou tam u pobřeží silné proudy. Je pravda, že na cedulích na pláži bylo napsáno něco jako ´Nekoupat se´, a já jsem nevěděla, proč. Voda se mi zdála naprosto v pohodě. Šla jsem asi po kolena do moře - a najednou jsem byla někde uprostřed zátoky. Zcela mne to vtáhlo pod vodu a nepustilo. Tenkrát mne muselo vylovit pět Brazilců, kteří mě nakonec vytáhli za ruce, a kolena jsem měla odřená do krve," svěřila se Simona Krainová.

"Je fakt, že už když jsem lezla do vody, viděla jsem ty kluky, jak na mě něco ´brazilsky´, čili místní portugalštinou, pokřikují. Já jsem si ale myslela, že vidí blondýnu a jsou z toho odvázaní. Jenomže oni na mě zřejmě řvali: ´Ty huso pitomá, nelez tam!´ a já jsem se pak málem utopila. Od té doby mám z moře strach. Dávám si pozor a v Kapském Městě je oceán hodně divoký."

I když Simona neokusila slasti vodního dovádění, vynahradila si to zážitkem z krásné přírody. "V Jižní Africe je krásně. Jsou tam nádherné přírodní scenérie a ohromné hory. Teď jsem se sice moc do přírody nedostala, ale byla jsem tam už předtím, takže jsem měla možnost trošku si prohlédnout město a okolí.

Fotila jsem v Kapském Městě jednu zakázku pro katalog. Bylo sice dvacet osm stupňů, jenomže první dva dny nám trošku pršelo, což se tam většinou v tomto období nestává, protože teď je na jihu Afriky sezóna. Takže jsem zpovzdáli sledovala surfaře, jak brázdí vlny. Ale jen velmi krátce, protože když jsem v cizině pracovně, tak celý den dělám. Ráno od osmi třeba až do osmi do večera. Dokud je světlo, stále se fotí," vyprávěla jedna z nejkrásnějších dívek světa.