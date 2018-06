Některé dívky chtějí jen být slavné, říká Krainová o své soutěži

„Jsou dívky, které když postavíte před hotovou věc, dáte jim letenku a řeknete, že tam a tam se potkají s agentem, tak teprv pochopí, že to není jen zábava, že nebudou na titulní stránce časopisu hned a nebudou v televizi. Některé se totiž opravdu přihlásí do té soutěže jen proto, že chtějí být slavné. A tak to úplně není. Je to těžká práce,“ zdůrazňuje Krainová.

Po pětadvaceti letech v modelingu už odhadne, která dívka má šanci uspět ve světě a která ne. Nikdy ale nedokáže předem odhadnout, jak se bude chovat, když dojde na práci. „Občas se stane, že ty dívky musíme stáhnout a poslat je domů. Ale to je běžná praxe. Pracuješ s člověkem, nepracuješ s kabelkou nebo botami, které někam postavíš a prodáš. Tohle je člověk a nikdy nevíš, jak zareaguje a je to obrovská zodpovědnost. Jsou to opravdu mladé dívky a my potřebujeme, aby byly připravené a zodpovědné,“ říká Krainová.

První ročník vyhrála teprve třináctiletá Kateřina Kozlová. V druhém už porota vybrala dívku sedmnáctiletou. Přesto jsou to v podstatě ještě děti, které se najednou ocitnou ve velkém světě. „My je hlídáme. Máme agenty, kteří s nimi jsou neustále, kteří jim vše vysvětlují,“ říká Krainová.

S loňskou vítězkou Nikolou Krůželovou je velmi spokojená. Ta považuje za dosud největší zážitek setkání právě s Krainovou a s Leošem Marešem. Jinak ji na nové práci baví hlavně cestování. „Poznávám nové lidi a navštěvuji nová místa. Jsem za to velmi ráda a těším se, co mě čeká,“ říká 17letá dívka.

Další ročník soutěže Czechoslovak TopModel odstartuje na podzim jedenácti castingy, z nichž vzejde 12 finalistek. Samotnou vítězku během slavnostního galavečera v Praze vybere mezinárodní porota složená ze zástupců špičkových modelingových agentur z celého světa.