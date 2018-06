Simona Krainová: Rozchod se nekoná!

V pondělí se zamilovaný pár na ruzyňském letišti již opět rozloučil. Důvodem jejich krátkého setkání nebyly jen stesk a touha, ale také snaha vyvrátit informace o tom, že jejich vztah skončil.

Simona Krainová je zvyklá číst o sobě ledacos. Negativní informace se naučila přecházet. Teď se však objevila jedna, kvůli které se pouští do boje – bude se soudit.

„Zvykla jsem si na to, že u nás se úspěch a sláva neodpouští a že je jedno, co udělám, stejně za to vždycky dostanu pěstí. Teď vznikla kauza, která se mě po dlouhé době opravdu dotkla, a míním ji řešit soudní cestou. Navíc se nedotýká jen mě, ale lidí, které mám nejradši – mojí rodiny v Ostravě a rodiny mojí nejlepší kamarádky Jamily Novákové, kterou považuju v Praze za svoji druhou rodinu. Podle jednoho bulvárního plátku mám poměr s Jamiliným manželem a Alp je jen zástěrka našeho vztahu,“ líčí rozzlobeně Krainová.

Alp se učí česky

Informace ji zaskočila o to víc, že bere Jamilu Novákovou, s níž mimochodem také podniká, jako sestru a její děti jí říkají teto a společně i s Alpem jezdí na dovolené. „Nechápu to a zneklidňuje mě to, protože si nedovedu odpovědět na otázku: Proč?“ ptá se sama sebe Krainová, k níž se zpráva donesla v době, kdy trávila s Alpem dovolenou v Dubaji. A co na to říká on?

„Když se o sobě dočetl, že je ortodoxní muslim a odpůrce křesťanských svátků, tak mu to ani tak nevadilo. Ale když si přečetl, že je zástěrka mého příběhu s manželem mé kamarádky, tak už se naštval. Ani na chvilku ho nenapadlo, že by něco takového mohla být pravda. Naštvalo ho spíš, že si někdo dovolí takové věci psát. A přestože není typ panáka, který by se nechal fotit na titulní strany a hlásat, že je přítelem Simony Krainové, a navíc má hodně práce, protože vedle podnikání studuje, přijel, aby pár póz fotografům a na kameru udělal. Ale je to výjimečné, my naši lásku veřejně demonstrovat nemusíme. Když za mnou přijede na víkend, chceme si užít soukromí. Teď jsem ovšem musela ten krok udělat.“

Alp byl v Česku již několikrát a poznal všechny nejbližší přátele své partnerky. Praha se mu moc líbí, hlavně v zimě, kdy je zasněžená. Má zájem vidět všechny zajímavé památky. „Už jsme prošli Prahu, byli jsme na Karlově mostě, prostě všude tam, kam tak rádi chodívají turisté,“ říká modelka. Ráda by mu ukázala i Karlovy Vary, Mariánské lázně nebo Český Krumlov. „Vyprávím o krásných městech a Alp si je prohlíží v knihách, které si o naší zemi nakoupil. Cestuje po ní zatím očima. Dokonce se učí i česky. A já turecky? Zatím ne. Tahle řeč je strašně těžká.“