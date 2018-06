Simona Krainová: romantický víkend s milencem v Bratislavě

Večeře při svíčkách, návštěva rodiny a přátel, trochu té kultury i slastné lenošení v posteli obložené různými dobrotami, které se zapíjejí oblíbeným šumivým vínem, to všechno úspěšná modelka miluje. A její přítel, podnikatel Karel Vágner, mimochodem nejstarší syn hudebního skladatele stejného jména, to zřejmě moc dobře ví. Simoně totiž ve svém rodném městě připravil velmi podobný program.

Něco možná Vágner junior na Krainovou po necelých dvou měsících randění přece jen neví. S úžasem totiž například sledoval, jak spořádala při večeři čtyřsetgramový biftek. Slůvek: děkuju, nebudu, je to moc tučné, se od své milé nedočká ani v hodinu pro jiné ženy zapovězenou. Diety totiž Simona nepěstuje a s chutí se dovede najíst klidně i před půlnocí.

"Základem je polívka, tu si musím dát vždycky," říká Krainová. Večeře s Karlem miluje, je to prý velký jedlík a ještě větší labužník. Strašně ráda ochutnává od všeho, co si objedná. Poslední večer v jedné ze slovenských restaurací například ujídala z jeho tataráku z hovězího i z lososa a čokoládového dortu. A Karlovi to na rozdíl od jiných mužů, kteří podobné okupování svých talířů doslova nesnášejí, vůbec nevadilo.

Dara Rolins, Karel Vágner a Simona Krainová

Jakým dárkem k svátku ji potěšil, už modelka neprozradila. Své štěstí a city si chce tentokrát před veřejným světem chránit. Párkrát se jí totiž nevyplatilo, když dovolila nahlížet do svého soukromí. Na vztahu trvajícím necelé dva měsíce jí, jak se zdá, velmi záleží a nechce ho zbytečnými řečmi zakřiknout. Její oči ovšem jakoby říkaly, že konečně našla muže svého života. Nikdy ostatně nezastírala, že toužila po chlapovi, který je soběstačný a kterého by nemusela živit, je galantní a ženu dokáže rozmazlovat.

A takový podle všeho Karel vágner junior je. Navíc už to není zajíček, na které měla poslední dobou štěstí, ale zralý muž. "Zajíček to teda opravdu není, i když je zase mladší než já. Ale jen o dva roky," směje se zamilovaná Simona.

Partnera jí schvaluje i její nejlepší kamarádka Dara Rolins. "Je to kluk od nás, naše krev, ten nemůže být špatný," prohlásila o něm bratislavská rodačka. Simona se v Bratislavě potěšila i s její dcerou Laurou, která po mamince pravděpodobně zdědila talent na pohyb. Téměř na povel totiž tancuje kdekoliv a kdykoliv. Jestli bude taky zpívat jako její rodiče, to se uvidí až časem. Zpěvačka by neměla nic proti, podporovat ji bude ostatně ve všem, co si jednou její prvorozená dcera zvolí.

Simona Krainová a Dara Rolins s dcerou Laurou

Nový rok oslaví obě kamarádky za hranicemi. Dara vyrazí s Laurou a svou manažerkou, která má stejně starou holčičku, na dámskou jízdu na Floridu. Stráví tam měsíc, zatímco její partner Matěj Homola využije začátek nového roku na další cestu do Indie. Simona se s přítelem naopak nerozdělí, bude si po jeho boku užívat sluníčka v Mexiku. Čtrnáct dní jim tam budou dělat společnost i její stylista Filip Vaněk s přítelem.