Ještě to celé nemůžu pochopit, říká den po porodu Krainová

Otcem dítěte je Karel Vágner, kterého si Simona Krainová vzala před dvěma lety, krátce před narozením prvního syna.

Druhý potomek nebyl plánovaný. Jak už dřív uvedla Krainová, přišel prý stejně rychle jako ten první. Manželé si pohlaví miminka nenechali říct, a tak narození druhého chlapce bylo pro ně velkým překvapením.

Simona Krainová s manželem Karlem Vágnerem

"Nevím, co říct. Nemůžu to celé ještě pořádně ani pochopit. Je to takové štěstí, co prožívám, a děkuji tam nahoře, že jsme oba v pořádku," dodala pro iDNES.cz Simona Krainová.

Dítě přivedla na svět v pražské nemocnici u Apolináře, otec byl u porodu.