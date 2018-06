Simona Krainová porodila, opět má syna

Modelku do nemocnice ráno odvezl manžel Karel Vágner. Novopečený tatínek byl také u porodu, stejně jako při narození jejich prvního syna Maxe. Bruno při narození měřil 51 centimetrů a vážil 3 460 gramů.

Krainová ještě před porodem nevyloučila, že budou následovat ještě další děti. "Dětí bych chtěla klidně deset, kdybych to zvládala. Karel je ještě pro třetí, já jsem řekla, že to druhé bude poslední, ale třeba si to ještě rozmyslím," řekla pro iDNES.cz.

Krainová o druhém těhotenství

VIDEO: Jsem velká hrošice, říká těhotná Krainová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rodiče nechtěli pohlaví dítěte znát dopředu. "Říct jsme si to nenechali, ví to jen pan doktor a my se necháme překvapit. Já to už tipuju, ale to je jediné překvapení u tohoto druhého těhotenství, protože vím, co přijde, tak jsem si řekla, že pohlaví miminka necháme jako poslední, ať máme nějaké vzrůšo," prohlásila modelka v červenci.

Krainová si vedle mateřských povinností najde čas také na práci, protože ještě před porodem rozběhla velký projekt. V nové soutěži bude hledat Topmodelku (více zde).