Simona Krainová otevřela vlastní salon krásy

"Budeme se od jiných salonů lišit asi tím, že tady máme kompletní servis. To znamená tým vizážistů, image makerů, kadeřníků a vůbec všech lidí, které žena potřebuje k tomu, aby byla od hlavy až k patě krásná. Budeme to rozšiřovat i na filmové produkce, fotoprodukce, budeme se podílet zkrátka na všem,“ vypočítává Krainová nabídku svého salonu Visage Factory.

Jako vedoucího týmu zvolila osobního vizážistu a stylistu zpěvačky Heleny Vondráčkové Zdeňka Fencla. A co na to Vondráčková? „Občas jí ho půjčím,“ říká se smíchem. „Je to noblesní studio, znám to tady. Teď ho zrenovovali a líbí se mi to. Má to atmosféru, je to na dobrém místě a i já sem budu ráda chodit,“ konstatuje zpěvačka, která byla ještě plna dojmů ze závěrečného koncertu Evropského turné hvězd pořádaného agenturou NKL Žofín v Kyjevě.

Ona i Karel Gott, kterého začaly hlasivky opět poslouchat a tak mohl na Koncertu hvězd konečně vystoupit, měli obrovský úspěch. „Karel bojoval s hlasivkami jako lev a zvládl to výtečně. Zpívali jsme ve Státní opeře, kde bylo dva tisíce lidí a přestože jsme tady nebyli dvacet let, pamatovali si nás,“ vypráví Vondráčková.

Podnikání se neobává

Salon krásy Simony Krainové může prý navštívit každý. Ceny budou podobné jako jinde. „Nebude to nic dražšího, než co poskytují ostatní salony. Jen si namyšleně myslím, že na lepší úrovni,“ tvrdí Krainová, která si dala velkou práci i s vybavením interiéru.

„Podílíme se na tom s Džamilou společně, dáváme do toho kus sebe. Převládá baroko s moderními prvky. Chceme, aby se tady lidi cítili jako doma, aby si mohli dát sklenku šampaňského a v klidu posedět. Budeme je tady učit, jak se mají sami nalíčit, jak se učesat. Máme zastoupení vlasové kosmetiky Paul Mitchell, jednáme s vyhlášenou dekorativní kosmetikou Mac, která u nás zatím také není dostupná. Můžeme se pochlubit opravdu exkluzivními věcmi, které tady v Praze zatím nikdo nemá. Doufám, že budou naši zákazníci spokojení.“

Podnikání se modelka neobává. Má však na paměti několik nepodařených pokusů o podnikání svých slavných kolegů. Důvod jejich neúspěchu vidí v tom, že do byznysu většinou dávali jen svá jména a čekali na peníze. „Já tady chci pracovat, naplno se tomu věnovat a dávat tomu kus sebe. Doufám, že to bude fungovat. Myslím, že popularitu jsem měla celkem dobrou a že jsem se lidem líbila, tak snad se jim bude líbit i tenhle salon. Budu prostě dělat maximum pro to, aby byli spokojení, až odsud budou odcházet,“ prohlašuje Krainová.